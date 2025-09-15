元TBSアナウンサーでタレントの宇垣美里が、10月9日スタートの『できても、できなくても』（テレビ東京系）で連続ドラマ単独初主演を務めることが発表された。電子コミック配信サイト『コミックシーモア』とのドラマ制作プロジェクトの第2弾で、“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描いた同名漫画が原作。宇垣はブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに、7年付き合った彼氏に振られてしまった主人公。