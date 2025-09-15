ロサンゼルス・ギャラクシーに所属する吉田麻也と山根視来がメジャーリーグ・サッカー（MLS）史上初の快挙を成し遂げた。MLSウェスタン・カンファレンス第32節が現地時間13日に行われ、ロサンゼルス・ギャラクシーは敵地でシアトル・サウンダーズと対戦した。41分までに2点を先行される苦しい展開となるも、44分に吉田が左からのクロスに頭で合わせて1点差に詰め寄る。87分には敵陣ゴール前に走り込んだ山根が味方のシュートの