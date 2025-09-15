試合に敗れながらも莫大なファイトマネーを手にしたというアフマダリエフ(C)Getty Images敗れはしたが、果敢な挑戦を経て手にしたものは計り知れなかった。9月14日に名古屋のIGアリーナで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0で判定勝ち。元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者フロ