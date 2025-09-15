１５日午後５時１５分、広島県の土砂災害警戒情報を全て解除した。土砂災害警戒情報が解除された地域は、三原市、東広島市。気象庁の発表内容は以下のとおり。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。