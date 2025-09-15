猟銃を使い北海道の自然とともに生きるハンターという職業が注目される中、札幌市では狩猟やシカ肉などのジビエに興味のある人を対象にしたフォーラムが開かれました。札幌市中央区で開かれた北海道ジビエ・狩猟フォーラム。飲食や観光業・若い学生を対象に、道内の専門家などが狩猟方法やシカ肉などのジビエの活用について説明を行いました。野生動物の有害駆除を行うハンターは近年、試験の申し込みが増