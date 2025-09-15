広島６―２ヤクルト（セ・リーグ＝１５日）――米大リーグ・フィリーズ傘下２Ａから加入したヤクルトの青柳が日本球界復帰後初登板。先発として４回４失点とほろ苦い新天地デビューとなった。一回、先頭打者に四球を与えると、４連打を浴びるなどしていきなり４失点。追加点こそ与えなかったが、８四死球と制球面に課題を残す内容に「自分らしい投球をすることができなかった」と悔しさをにじませた。