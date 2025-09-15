観光名所でもあるイギリス・ロンドンにある時計塔、ビッグベンの横にある橋を埋め尽くす大勢の人たち。市内の道路も多くの人であふれかえっています。ここロンドンで行われたのは移民や難民政策に反対する大規模なデモ。負傷者や逮捕者も出るなどデモは激しさを増しています。イギリス国旗・ユニオンジャックやイングランドの旗を掲げ移民政策などに反対を訴える人たち。参加者が掲げるプラカードには「警察官は見て見ぬふりをして