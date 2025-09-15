16日（火）は、日本の南の高気圧がほとんど停滞し、日本の東の別の高気圧が東寄りに移動します。一方、華中から日本海にかけて前線がのびる見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、西日本から東日本では、午前中は青空の広がる所が多いですが、午後は所々で雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。北日本は概ね晴れる見込みです。南西諸島は晴れたり曇ったりとなり、所によりにわか雨や雷雨が