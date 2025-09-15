ソフトバンク５―０オリックス（パ・リーグ＝１５日）――ソフトバンク・柳町が勝負強さを発揮した。三回二死一、二塁で「先制のチャンスを絶対に生かそうと集中した」。フルカウントから変化球を中前へはじき返す先制打を放つと、３点リードの五回には一死一、三塁で貴重な追加点となる犠飛。決勝打を放った前日に続き、この日も得点圏で仕事を果たした。