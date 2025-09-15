6回無失点で5勝目を挙げたソフトバンク・大津＝京セラドームソフトバンクが3連勝。三回に柳町の適時打と中村の2点二塁打で3点を先取し、五回は柳町の犠飛、六回は海野の適時打で加点した。4投手による無失点リレーで、六回まで投げた大津が5勝目。オリックスは散発7安打で4連敗。