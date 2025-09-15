15日午後5時15分、広島県と気象台は、三原市、東広島市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・三原市・東広島市