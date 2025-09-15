緊急着陸したユナイテッド航空機の貨物室に燃焼の痕跡はなく、警告の誤作動などについて調べていく方針です。9月12日夜、成田発フィリピン・セブ行きのユナイテッド航空32便で、貨物室での出火を示す警告が表示され、関西空港に緊急着陸しました。乗客乗員142人が緊急脱出し、乗客5人が軽いけがをしました。国の運輸安全委員会の調査官が13日に現地に入り、火災検知システムの作動履歴など機体の詳しい状況を確認し、15日、取材に