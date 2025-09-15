「オリックス０−５ソフトバンク」（１５日、京セラドーム大阪）３位・オリックスが首位・ソフトバンクに８連敗を喫し、今季の優勝が完全に消滅した。８連敗は昨年９月１３〜１０月１日に続く２年連続の屈辱で、試合は今季１７度目の完封負けとなった。先発のエスピノーザが三回、柳町の中前適時打、中村の右中間越え適時二塁打で先制を許すなど５回途中４失点でＫＯ。「（３回の）２死から３点を取られてしまったところをな