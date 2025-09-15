警察や消防によりますと、今日（15日）午後３時15分ごろ、八代市渡町の球磨川で遊んでいた人から「一緒に遊泳中だった13歳の男子中学生の姿が見えなくなった」と119番通報がありました。 消防は、川の中の捜索とあわせて、防災ヘリを出動させ上空からも男子中学生を捜索しています。