元乃木坂46のタレントで麻雀プロの中田花奈（31）が16日、都内で、プロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−2026」の開幕イベント前、「BEAST X（TEN）」の選手として取材に応じた。チームのキーマンに立候補するなど、意気込みを語った。中田は昨季、レギュラーシーズン20戦に登板してマイナス575・4ポイントと36選手中最下位となった。「昨年すごく足を引っ張ってしまって、今年こそチームの力になれるようにと思っています」と決意を明か