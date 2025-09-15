終戦後の昭和天皇には何が待ち受けていたのか。朝日新聞の北野隆一記者は「GHQの思惑もあって退位しなかった昭和天皇は晩年まで戦争への責任を問われ続けた」という――。（第3回）※本稿は、北野隆一『側近が見た昭和天皇』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。■弟・三笠宮から問われた進退神格化された君主から象徴的な存在へ。1945（昭和20）年8月の敗戦から、46年11月の新憲法の公布までの期間は、皇室の存続が危ぶま