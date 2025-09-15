麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｍリーグ）」２０２５―２６シーズンが１５日、開幕。全１０チームの中で圧倒的に目立つユニホームの赤坂ドリブンズが、コンセプトを明かした。ドリブンズは昨シーズンに続いて園田賢、鈴木たろう、渡辺太、浅見真紀の４人で戦う。開幕前にそれぞれが意気込みを語る中、やはり目立つのは黄緑色がベースのユニホームだ。「チームとしての目標は、まずはこのユニホームですよね。僕もユーチュ