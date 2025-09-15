9月15日、中山競馬場で行われた9R・鋸山特別（3歳上2勝クラス・ダ1800m）は、J.モレイラ騎乗の1番人気、リアライズカミオン（牡3・美浦・堀宣行）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のロッシニアーナ（牡3・美浦・木村哲也）、3着にシグムンド（牡4・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは1:52.0（良）。【新馬/中山6R】ルヴァンスレーヴ産駒 カリヨンアヴォンがデビューVアメリカンファラオ産駒鋸山特別・リアライズカミオン