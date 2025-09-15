【モデルプレス＝2025/09/15】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。【写真】高橋ひかる、ちら見せで美ウエスト輝く◆高橋ひかる、へそ出しルック披露高橋は「お気に入り レースが取り外しできるのも嬉しい！」とつづり、レース付きのセットアップを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露。トップスからは美しいウエストをチラリとのぞかせた。