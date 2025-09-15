北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が12日、龍岡（リョンガン）郡病院の建設を現地指導した。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央委員会の朴正天（パク・チョンチョン）書記が同行した。金正恩氏は、現場を見回りながら、「地方振興のための建設大戦でもわれわれは最も効率的で先進的な建設方式と工法を創造・導入すべきである」としながら、「朝鮮人民軍の各級地方建設連隊の技術装備水準、機械化水準を画期的に高められるよう