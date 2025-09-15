北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が12日、「首都警備司令部管下狙撃兵区分隊」と「中央安全機関特別機動隊狙撃兵区分隊」間の射撃競技を観戦した。朝鮮中央通信が伝えた。いずれの部隊も名称から、首都･平壌を防衛し、治安維持や突発事態に対応する軍事組織と見られる。金正恩氏は、狙撃兵小銃や特殊擬装服（ギリー・スーツ）などを確かめ、部隊の射撃競技を観た。金正恩氏は、「全ての狙撃兵を百発百中、一発必中の巧みな『猟