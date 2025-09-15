【新華社太原9月15日】中国山西省臨汾市郷寧県にある雲丘山氷穴群は、内壁が年間を通して氷で覆われている。公開されている1号氷穴は全長100メートル余り、最大幅約12メートルで、最大約15メートルの高さがあり、内部の氷柱や氷瀑が照明を受けて輝き、幻想的な光景をつくり出している。標高1629メートルの雲丘山は省西部の呂梁山脈南端に位置し、西は黄河、東は黄河支流の汾河、南は晋南盆地に囲まれ、独特の文化と自然景観で