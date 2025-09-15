セ・リーグは阪神が2位以下を圧倒して史上最速Vを決めたが、パ・リーグは連覇を狙うソフトバンクを日本ハムが追っており、優勝決定までもうしばらく時間がかかりそうだ。過去には「今日勝てば優勝」という試合で、敗色濃厚の9回裏にまさかの大逆転劇が演じられ、途中であきらめて帰ったファンを残念がらせる試合もあった。【久保田龍雄/ライター】【写真】史上最速Vを決めた阪神タイガースの“史上最速ビールかけ”の様子やっぱ