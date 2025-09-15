プロボクシングWBO世界バンタム級タイトルマッチ（14日名古屋・IGアリーナ）で4回TKO負けし王座から陥落した、前王者の武居由樹（29＝大橋）について15日、所属ジムの大橋秀行会長（60）が横浜市内のジムで取材に応じ「元気にしている。（再起は）もちろん。ケガも全然ない」と報告した。前夜は3度目の防衛戦で同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）の強烈な左右のフックに苦戦。4回には右アッパー7連打を浴び、防