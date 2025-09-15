1次リーグのカナダ戦でスパイクを打つ宮浦（奥左）＝マニラ（ロイター＝共同）【マニラ共同】バレーボール男子の世界選手権は15日、マニラで行われ、1次リーグG組の日本はカナダに0―3で敗れて2連敗となり、敗退が決まった。G組のもう1試合はトルコが3―1でリビアを下して2連勝とし、カナダとともに16強による決勝トーナメントに進んだ。日本は17日にリビアと最終戦を戦う。相手のブロックと堅守に苦しんだ日本は前半の6連続失