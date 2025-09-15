埼玉県の教習所で開かれていたイベントで15日午前、男性インストラクターが乗るバイクがなんらかの原因で参加者に突っ込む事故がありました。4人がケガをしています。警察や消防によりますと、15日午前11時ごろ、川口市の「飛鳥ドライビングカレッジ川口」で、「教習所のコース内で見物人にバイクが突っ込んだ」と通報がありました。教習所では、初心者向けの安全運転イベントが開かれていて、60代くらいの男性インストラクターが