夫の浮気に直面したとき、多くの方が抱くのは怒りや仕返しをしてやりたいという強い思いでしょう。ただ、感情のままに動いてしまうと取り返しのつかない結果になる恐れもあります。本記事では、合法的かつ効果的な方法で夫の浮気に対処し、冷静に今後の人生を見据えるためのポイントをご紹介します。【写真】不倫相手に復讐したい！復讐したい！！復讐したい！！！浮気した夫に仕返ししたくなったらどうする？夫の浮気を知った瞬間