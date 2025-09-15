岡山市南部を走る公設民営の支線バスの新たな路線の運行がきょう（15日）、始まりました。 【写真を見る】支線バスの第2弾「妹尾・岡南線」運行始まる「ろうさい病院に行くのに便利がよくなったと思う」【岡山】 運行が始まったのは、「妹尾・岡南線」です。重複するバス路線を再編し、幹線と支線にわける岡山市の計画で、愛称は「FLAt（フラット）」。路線は、JR瀬戸大橋線の妹尾駅と天満屋ハピータウン岡南店がある築港