◆オリックス―ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの海野隆司が貴重な追加点をたたき出した。4点リードの6回無死一、三塁。2番手の川瀬堅斗から左前適時打をマークした。「とにかく追加点をと打席に入りました。積極的にスイングを仕掛けにいくことができた結果が、タイムリーにつながってくれたと思います。いい展開にもってくることができたので、このままいい形で勝てるように頑張っていきます」とコメ