¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹­Åç6-2¥ä¥¯¥ë¥È(15Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀèÈ¯¤ÎÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¤¬½é²ó¤Ë4¼ºÅÀ¡£6²ó¤Ë¤â¾¾ËÜ·ò¸ãÅê¼ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢½ª»Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤Ë¡£ÂÇÀþ¤Ï¹­ÅçÅê¼ê¿Ø¤Ë2ÆÀÅÀ¤ÈÄÀÌÛ¤·¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÌøÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¥ä¥¯¥ë¥È²ÃÆþ¸å¡¢½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë4Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É4¼ºÅÀ¤ÈÊá¤Þ¤ê¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê4²ó¤Þ¤Ç86µå¤òÅê¤²¡¢8»Í»àµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é