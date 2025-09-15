◇プロ野球パ・リーグ オリックス-ソフトバンク(15日、京セラドーム)ソフトバンクはオリックスに快勝。このカード3連勝を決め、優勝へのマジックを1つ減らして「11」としました。先発マウンドにあがったのは、直近2試合をともに無失点で2連勝中と好調の大津亮介投手。この試合、序盤から打たせて取るピッチングでオリックス打線に得点を与えません。援護したい打線は3回表、2アウト1、2塁から柳町達選手がセンターへはじき返して先