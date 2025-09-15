サッカーのアジアクラブNo.1を決めるアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）は16日に東地区1次リーグが開幕し、初参戦のFC町田ゼルビアはFCソウル（韓国）と対戦する。15日には試合会場の町田GIONスタジアムで公式会見が行われ、黒田剛監督（55）が意気込みを語った。「まず、このACLという名誉な大会に参加できることをうれしく思うとともに、われわれチーム、クラブ、ファン、サポーターが待ち望んでいた大会。まず