中日に勝利し、タッチを交わす佐藤輝（左から3人目）ら阪神ナイン＝甲子園阪神が快勝した。佐藤輝が5打点の活躍。一回に先制の適時二塁打で口火を切り、三、五回と2打席連続で2ランを放った。ネルソンが5回3安打1失点で2勝目を挙げた。中日は松葉が4回4失点と乱調で、11敗目を喫した。