メ～テレ（名古屋テレビ） 三重・四日市市の記録的な大雨から3日。地下駐車場の排水作業は今も… 大雨となった三重県四日市市。12日の夜10時までの1時間に降った雨の量は観測史上最大となる123.5ミリを記録し、駅前が冠水しました。 「午後10時半から11時くらいで一気に水が上がってきた。膝くらいまで水が来ていた。あっという間だった」(冠水した店の従業員) 被害は地下にも。雨によって一面水に浸かった四日市市