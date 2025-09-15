きょう9月15日は敬老の日です。鹿児島市の写真館では、お年寄りを対象にした無料の撮影会が開かれました。 無料撮影会は今回が14回目で、抽選で選ばれた75歳から99歳の27人が参加しました。 鹿児島市の田之上フキ子さん、90歳。プロによる写真撮影は初めてで、緊張した様子でしたが…。 （田之上フキ子さん）「90歳には見えないかもね」 （娘）「自画自賛」 （田之上フキ子さん）「満足した」 こちらは、鹿児島市の中崎衛