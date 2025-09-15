メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県各務原市で行われたのは、80歳以上のシニア世代と小学生の“本気”のサッカー対決。最高齢は91歳。勝敗の行方は！？ 15日、各務原市のサッカー場に集まったのは―― 「88歳6カ月。米寿です」 「満81歳。81歳になったから、メンバーに『ようやく入れたる』と(言われた)」 全員が80歳以上！ サッカーが好きなシニア世代19人と、サッカーチ