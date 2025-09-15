◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６―２ヤクルト（１５日・マツダスタジアム）広島は、好調・小園が打線を引っ張り、ヤクルト戦の連敗を３で止めた。初回無死一、二塁で先制打を放ち、４点リードから２点差まで詰め寄られた６回は無死満塁で２点打。ヤクルトを突き放す一打で勝利に導いた。セ・リーグただ一人の３割打者が、さらに数字を伸ばした。試合前時点で２位の巨人・泉口まで１分差だった打率は、２厘上げて３割７厘とした。