◆パ・リーグオリックス０―５ソフトバンク（１５日・京セラドーム大阪）オリックスが２年連続でリーグ優勝を逃した。今季１２８試合目。この日も序盤から主導権を握られ、ソフトバンクには２年連続で８連敗となった。先発・エスピノーザは５回途中を４失点で８敗目。「２アウトから３点を取られたしまったところを、何とか粘りたかったです」と３回の失点シーンを悔やんだ。打線も相手先発の大津に苦戦し、６回まで沈黙した