◆大相撲秋場所２日目（１５日、両国国技館）８場所ぶりに幕内に戻ってきた東前頭１６枚目・友風（中村）が同１８枚目・獅司（雷）に押し出されて１勝１敗となった。獅司の立ち合いの動きに面食らってしまった。「相手が左に動いたので、体がずれてしまった。その後は体が勝手に動いてしまい、はたいてしまった。悪い癖ですね」と振り返った。初日は会心の押し相撲で久しぶりの幕内白星。東支度部屋では多くの報道陣に囲まれ