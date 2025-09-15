アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/15営業日時点＝ 上海重油 1.97％ 上海異形鉄筋 0.64％ 大連ポリエチレン 0.39％ 上海ゴム 0.37％ 上海銅 0.21％ 大連とうもろこし -0.95％ ＊数値は前日比％