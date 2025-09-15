ロンドン序盤は、ドル売り優勢に転じるユーロドル一時１．１７４４レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ロンドン朝方にはドル買いが入ったが、足元ではドル安方向に転じている。ドル円は147.34レベルを安値に147.60付近まで買い戻されたが、足元では再び147.40付近へと下げてきている。ユーロドルは1.1716レベルまで下落した後、上昇に転じると高値を1.1744レベルに更新している。ポンドドル