◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山・芝２２００メートル、良＝３着までに菊花賞優先出走権）菊花賞（１０月２６日、京都）トライアルのＧ２は３歳牡馬１２頭立てで争われ、１番人気で戸崎圭太騎手と新コンビの皐月賞馬ミュージアムマイル（栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が最後の直線で外から一気に伸びて快勝した。日本ダービー６着以来の始動戦を制し、重賞２勝目を挙げ、今秋の目標とする天皇賞・