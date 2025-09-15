◇パ・リーグ日本ハム12―5西武（2025年9月15日エスコンＦ）この日1軍昇格した日本ハム・浅間大基外野手（29）が、2号3ランを放った。3点リードの6回2死一、三塁で左翼ポール際まで運んだ。お立ち台に上がった浅間は「ただいまーーーっ！」と絶叫。ファンの大きな拍手を浴びた。ホームランコメントは「執念」。右ハムストリングス筋損傷で離脱した同学年の今川優馬外野手（28）の代名詞で喜びを表した。その思いに