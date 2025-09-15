◇パ・リーグソフトバンク5―0オリックス（2025年9月15日京セラD）ソフトバンクが13安打5点と打線がつながり3連勝。2位・日本ハムがデーゲームで西武に勝ったため、優勝マジックは1つ減り「11」となった。投打がかみ合った一戦となった。打線は相手先発・エスピノーザを攻略。0―0の3回に2死一、二塁から柳町が中前に先制打。続く中村晃が右中間を破る2点適時打で加点すると、5、6回にも1点ずつ奪った。投げては今季10