阪神６―２中日（セ・リーグ＝１５日）――阪神の佐藤輝が２打席連続本塁打を放つなど計５打点の活躍をみせた。まずは一回、松葉の変化球を捉え、左中間フェンス直撃の先制適時二塁打。三回にバックスクリーン右へ３７号２ラン、五回の第３打席でも左翼席へ３８号２ランを放り込み、「コンタクトする意識が良い結果につながった」とうなずいた。打点を９６に伸ばし、自身最多だった２０２３年の９２打点を上回った。