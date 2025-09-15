◇パ・リーグオリックス0―5ソフトバンク（2025年9月15日京セラD）オリックスはソフトバンクに敗れた。2位の日本ハムが勝利したためオリックスは今季128試合目で2年連続のリーグV逸が決定した。先発のエスピノーザが2巡目につかまり、3回に3失点するなど5回途中4失点。打線も5回まで毎回安打を放ちながら、ソフトバンク・大津に要所を締められた。結局最後までホームを踏むことができず、今季17度目の零敗。ソフトバン