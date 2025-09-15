俳優の板垣李光人が15日、都内で行われた映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】星が散りばめられた黒ドレスで登場した杉咲花本作は、芥川賞作家・金原ひとみ氏が第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を実写化。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公の新たな世界との出会いを描いた。