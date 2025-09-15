プロ麻雀リーグ『Mリーグ2025-26』の開幕イベントが15日、都内で開催。開催に先駆けて取材会が開かれた。【写真多数】中田花奈・岡田紗佳・萩原聖人らMリーガーのユニ姿赤坂ドリブンズ（園田賢、鈴木たろう、浅見真紀、渡辺太）は、昨季のレギュラーシーズンで圧倒的な数字を残しながらも、ファイナルシリーズで伸び悩み、優勝を逃した。今の心境を問われると園田は「すごくワクワクしています」と話す。「今年はすごく穏やか