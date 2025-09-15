timeleszが歌う「レシピ」が、10月4日から放送が開始される、松島聡×白洲迅W主演のテレビ朝日オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌に決定したことが発表された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新体制timeleszの初CDシングルは松島聡の記念すべき地上波初主演ドラマの主題歌！ 『パパと親父のウチご飯』の原作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（通称：チェリまほ）』の作者として