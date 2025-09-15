今夏にリーグ・アンのレンヌからイングランド２部のバーミンガムに移籍をした古橋亨梧は、リーグ戦５試合でまだゴールを決められていない（カップ戦で１ゴールのみ）。現地13日に開催されたストーク戦（０−１）ではついにスタメン落ち。ビハインドの状況だったにもかかわらず、79分からの出場に留まった。昨冬にセルティックから移籍したレンヌでは不遇をかこったものの、スコットランドの名門では85ゴールを挙げただけに、